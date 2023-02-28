Житель Якутии выиграл в «Спортлото» почти 10 миллионов рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

24 февраля «Спортлото» разыграло крупный приз — более девяти миллионов рублей. Согласно информации на сайте лотереи, деньги выиграл неизвестный покупатель из Якутии.

Счастливчик приобрел многотиражный билет в мобильном приложении.

Если быть точным, приз составил 9 588 366 рублей, а благодаря развернутой ставке выигрыш увеличился до 9 696 966 рублей.

Победителя приглашают в лотерейный центр «Столото», где можно оформить выигрыш. Для начала нужно подать заявку. Это можно сделать на странице выигрышного билета, либо проверив билет в специальном разделе на сайте «Столото». Адрес центра: г. Москва, Волгоградский проспект, 43, к.3.

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