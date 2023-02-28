Якутия вошла в число лидеров по темпам роста турпотока в ДФО в 2022 году

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Якутия вошла в число лидеров по темпам роста туристического потока в 2022 году среди регионов Дальнего Востока с ростом показателя на 71%, сообщает ЯСИА.

Чаще всего туристы стали ездить в Камчатский край (138%), а также на Чукотку (111%).

В целом по Дальнему Востоку турпоток возрос на 25%, а доля региона в целом по России составляет 4,5%.

Власти страны планируют и дальше увеличивать показатели, в частности благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, в преференциальном режиме на сегодня действуют 273 турпроекта, общий объем инвестиций — более 138 миллиардов рублей.

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