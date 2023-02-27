В Якутске за неделю отловили 46 бродячих собак

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

За прошлую неделю в Якутске поймали 46 собак и составили 5 протоколов по самовыгулу домашних животных, сообщает пресс-служба мэрии города.

Начальник Департамента по работе с территориями Владислав Слепцов отметил, что с начала 2023 года отловлено и помещено в приют животных 533 собаки.

«Штаб по отлову безнадзорных животных проводится в ежедневном порядке, отрабатываем заявки, поступившие в Единую дежурно-диспетчерскую службу, Муниципальный центр управления Якутска и в социальных сетях. На сегодня в Приюте животных содержится 1295 собак», — сообщил он.

Ежедневно на отлов безнадзорных животных выходят две бригады благотворительного фонда «Помоги выжить», три бригады Службы по работе с безнадзорными животными и две бригады ИП Огонеров.

Отмечается, что за нарушение правил содержания домашних животных на территории республики, граждане привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа от 1000 до 1500 рублей за первое и от 3000 до 5000 рублей за повторное нарушение.

Фото- видео- информацию о безнадзорных собаках с указанием адреса можно направить на чат-бот муниципального центра управления Якутска по номеру 8(914) 261-06-98. Номер Единой дежурно-диспетчерской службы Якутска: 44-42-51.

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