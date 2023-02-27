Образование с АЛРОСА: Умные классы для научных открытий

Фото: ЦФБП РС(Я)

Поддержка детских инициатив и инновационных проектов — одно из приоритетных направлений совместной работы Целевого фонда будущих поколений с АЛРОСА. Оно направлено на создание условий для гармоничного развития детей школьного возраста. 15 февраля состоялось торжественное открытие детского инновационного центра «Умный класс» при Бердигестяхской улусной гимназии им. В.В. Филиппова.

Школа выиграла конкурс «ИННОСФЕРА-2022» и получила грант в рамках образовательной программы «Во имя будущего», которую реализует Целевой фонд будущих поколений за счет средств АЛРОСА.

Фото: ЦФБП РС(Я)

Авторы проекта — заместитель директора по научно-методической работе Елена Алексеева, учитель физики Иван Дьяконов и учитель информатики Фекла Сидорова.

«Идея проекта родилась после посещения нашей гимназии Первым президентом Якутии Михаилом Ефимовичем Николаевым в 2008 году. Он заявил тогда о необходимости создания детских инновационных центров для поддержки одаренных детей. Наша гимназия активно участвует в грантовых конкурсах и не раз становилась победителем. Большое спасибо Целевому фонду за реализацию нашего проекта, мы очень рады, что наша заветная мечта воплощается в жизнь», — говорит Фекла Сидорова.

Целью инновационного центра является формирование информационно-образовательной среды, как важного условия повышения качества образования и успешной социализации личности.

«В 2022 году с целью развития интеллектуального потенциала обучающихся в сфере проектной, исследовательской, творческой, инновационной деятельности мы организовали конкурс „ИННОСФЕРА“ среди школ республики. Общая сумма финансирования от АЛРОСА составила 4 млн рублей — по 1 млн рублей на каждый проект, предусматривающий открытие детского инновационного центра. Конкурс выиграли два проекта Горного улуса», — рассказала начальник Управления целевых программ ЦФБП РС(Я) Сардана Попова.

Ребята в «Умном классе» занимаются конкретным делом: работают с энергосберегающим и энергоэффективным оборудованием зданий — от создания алгоритмов до эксплуатации. Получив такие знания, молодые инноваторы смогут в дальнейшем принести пользу своей малой родине.

«Мы хотим подготовить детей к будущей жизни, познакомить их с современными технологиями. Помимо основной работы в нашем „Умном классе“ ребята будут заниматься научно-исследовательской работой как в группах, так и индивидуально. А работать мы будем по нескольким направлениям, будем изучать работу систем безопасности, отопления, охраны, процессы автоматизации. А необходимое для этого оборудование мы закупили благодаря полученному гранту», — рассказал руководитель детского инновационного центра Бердигестяхской улусной гимназии Иван Дьяконов.

Ребятам под руководством опытного инженера телекоммуникаций, учителя физики Ивана Дьяконова удалось завершить уже пять научных проектов, еще восемь сейчас на стадии исследований.

Ученик 6 класса Эрчим Лукин смастерил установку по кормозаготовке для домашнего скота. Его разработка выращивает овес в домашних условиях с использованием фитолампы и системы самополива. Эрчиму удалось добиться впечатляющих результатов: за неделю овес прорастает на 18-20 см. Сам юный разработчик отмечает дешевизну сборки такой установки: «На эту установку ушло 8500 рублей, тогда как аналоги стоят 25-30 тысяч. Я подключил микроконтроллер, монитор и датчик. На модуль реле подключена наша фитолампа, а на еще один силовой луч мы подключили насос для самополива».

Фото: ЦФБП РС(Я)

Своими успехами с нами поделился и ученик 5 класса Ян Заровняев, который смастерил рециркуляторы для очистки воздуха в здании, которые включаются автоматически и на протяжении 30 минут три раза в день очищают воздух: «Располагается рециркулятор на базе, работает на релейном модуле, выдает электроэнергию и обратно забирает. На нем же установлены часы, которые показывают реальное время и по времени в 9, 11 и 13 часов рециркулятор включается и работает».

Фото: ЦФБП РС(Я)

«Умный класс» поможет ребятам лучше изучить физические процессы и законы, получить навыки цифрового и объектного моделирования инженерных систем и энергоэффективного оборудования. Этим проектом планируется охватить более 300 учащихся в год.

Конкурс «ИННОСФЕРА-2022» стал одним из мероприятий, которые на средства АЛРОСА проводит Целевой фонд будущих поколений в рамках программы «Во имя будущего» на 2021-2023 гг. Еще один «Умный класс» появится при школе имени Афанасия Осипова в Горном улусе.

«Вот уже более десяти лет якутская алмазная компания АЛРОСА остается главным источником поступлений в бюджет Целевого фонда будущих поколений республики. Так, благодаря пожертвованиям АЛРОСА, Фонд реализует на территории всей Якутии нужные для людей социальные проекты в области образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта», — отметила Сардана Попова.

Только с 2011 года АЛРОСА направила в Фонд более 8 млрд рублей. На эти средства в 30 улусах республики были построены школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, больницы, реабилитационные центры и жилые дома.

Игорь САВВИНОВ