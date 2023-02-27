В Якутске пенсионерка получила травмы после нападения овчарки без намордника

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В редакцию «КП-Якутия» обратилась жительница Якутска Юлия, которая рассказала, что вчера, 26 февраля, на ее пожилую мать набросилась овчарка без намордника. 64-летняя женщина получила различные травмы.

— Это произошло возле домов по адресу Можайского, 13/3 г, у четвертого корпуса. Моя мама стояла возле первого подъезда, а из третьего подъезда вышла молодая девушка с большой немецкой овчаркой без намордника. Внезапно овчарка понеслась на мою маму, а девушка не смогла удержать собаку. Собака прыгнула так, что ее передние лапы оказались на плечах мамы, — рассказала Юлия.

Пожилая женщина начала кричать и отбиваться, пнула собаку ногой, и только после этого животное отстало. К счастью, овчарка не успела укусить женщину, но пенсионерка получила различные травмы, в том числе смещение костей тазобедренного сустава и растяжение шейного отдела.

— А если бы на месте мамы был ребенок? Хозяйка собаки немедленно ретировалась. Сегодня я ходила к ней, но девушка все отрицает, на контакт не идет. После вчерашнего мама лежит и не встает, — говорит Юлия.

Юлия собирается обратиться к участковому и в департамент ветеринарии: на девушку с собакой уже неоднократно ранее поступали жалобы, что та постоянно выгуливает собаку без намордника в людных местах.

Напомним, что в Якутии за нарушение правил содержания домашних животных на территории республики граждане привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа от 1000 до 1500 рублей за первое и от 3000 до 5000 рублей за повторное нарушение.

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