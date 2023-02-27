В Якутии перед судом предстанет алиментщик, задолжавший своим дочерям около 250 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мегино-Кангаласского района предстанет перед судом за неуплату алиментов на двух своих дочерей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Установлено, что обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за это нарушение. Однако без уважительной причины до сих пор продолжает уклоняться от содержания своих несовершеннолетних дочерей. Меры по трудоустройству не принимает, в службу занятости не обращался.

Сумма его задолженности составила более 245 тысяч рублей.

В этот раз на нерадивого отца завели уже уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Материалы направлены в суд.

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