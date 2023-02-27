В Якутии выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 27 февраля в Якутии зарегистрировано 43 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 21 случай, в Олекминском районе — 5 случаев, в Чурапчинском районе — 4 случая, в Томпонском, Усть-Майский районах — по 3 случая, в Алданском, Среднеколымском районах — по 2 случая, в Сунтарском, Усть-Алданском, Усть-Янский районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 591 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 764 213 тестов.

За последние сутки госпитализирован 1 человек, выздоровело 14 человек. Лечение в стационарах получают 10,9% больных, в амбулаторных условиях — 89,1%. Из 107 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 37,4%.

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