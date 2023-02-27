Спрятали труп в снег: трое жителей Якутска предстанут перед судом за избиение до смерти

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В суд направлено уголовное дело, заведенное в отношении трех жителей Якутска, об умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

По версии следствия, в октябре 2021 года приятели распивали вместе алкоголь. В ходе застолья между потерпевшим и одним из обвиняемых произошла ссора. Под предлогом, что нужно заправить машину, потерпевшего выманили на улицу и усадили в автомобиль. После чего, доехав до автозаправочной станции, ему нанесли множество ударов по голове и телу.

Далее жертву перевезли в Табагу. Там избиение продолжилось, еще жестче — с применением металлического предмета. В результате мужчина скончался в короткий промежуток времени.

Тело погибшего истязатели вывезли в лес и спрятали, закидав снегом.

Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

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