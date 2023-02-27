Якутские кикбоксеры завоевали 10 золотых медалей на чемпионате ДФО по кикбоксингу памяти Александра Иванова

Фото: пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии

В минувшие выходные завершился чемпионат ДФО по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова, сообщает пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии.

Все финалисты чемпионата заслужили право выступить на чемпионате России, который пройдет в ноябре в Перми. У сборной Якутии по кикбоксингу по итогу чемпионата ДФО 15 путевок. Всего якутские кикбоксеры под руководством главного тренера Андрея Алексеева завоевали 20 медалей.

В дисциплине К-1 среди взрослых чемпионами стали: Слепцов Михаил 51 кг; Иванов Сергей 57 кг; Колтовской Вадим 60 кг; Сивцев Тимофей 63,5 кг; Иванов Михаил 71 кг; Шелепанов Валентин 81 кг.

Серебряные призеры: Петров Леонид 54 кг; Ле Антон 63,5 кг; Петров Айтал 75 кг; Хуцуруев Адулай 91 кг; Петрова Юлия 56 кг.

Бронзовые призеры: Дьячковский Анатолий 63,5 кг; Васильев Федор 67 кг; Федоров Игорь 75 кг.

В дисциплине фулл-контакт среди взрослых 4 чемпиона: Степанов Тимур 51 кг; Григорьев Василий 71 кг; Ксенофонтов Кэнчээри 81 кг; Брызгалова Сарыада 60 кг.

Серебряные призеры: Ефимов Артем 63,5 кг; Кутугутов Семен 86 кг.

В дальнейших планах сборной Якутии — участие в Кубке России. Соревнования состоятся в апреле в Казани.

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