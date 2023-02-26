В Якутии из-за погоды закрыли национальный парк «Ленские столбы»

Фото: "Ленские столбы"

В Якутии из-за непогоды закрыли нацпарк «Ленские столбы». Объявление об этом дала администрация самого парка – сообщается, что 27 февраля, в понедельник, он будет закрыт для туристов.

«Убедительно просим воздержаться от дальних поездок! Ранее ЯУГМС предупреждал о неблагоприятной погоде в ряде районов, в том числе и в Хангаласском улусе. Так, прогнозировались порывистый ветер до 15-20 м/с, поземок и метели», – добавили в «Ленских столбах».

Ранее жители нескольких районов сообщили о серьезном снегопаде с ураганным ветром, а в Олекминском районе якутяне даже засняли снегопад с грозой.

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