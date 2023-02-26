В Якутии воспитатель детсада оформила миллионный кредит, чтобы отправить деньги мошенникам

Фото: МВД Якутии

В Якутии воспитатель детсада перевела мошенникам больше миллиона рублей. Жертвой преступников стала 44-летняя жительница Нерюнгри – она поверила в байку о легком заработке на инвестициях и даже влезла в кредит, чтобы побыстрее «заработать».

Объявление женщина увидела в соцсети «Одноклассники». Она заполнила анкету, и в тот же день с ней связался некий Дмитрий. Мужчина заявил, что для участия в инвестициях необходим первый взнос – 10 тысяч рублей.

Женщина перевела мошенникам деньги, после чего ей внушили, что необходимо «инвестировать» дальше. Якутянка оформила в банке кредит на 997 тысяч рублей, а в сумме отправила мошенникам 1 062 300 рублей.

Кстати, в Нерюнгринском районе, в поселке Беркакит, на удочку мошенников попался еще один якутянин. 24-летний мужчина принял звонок на Whatsapp, в котором «сотрудница банка» сообщила, что злоумышленники якобы пытаются взять кредит на его имя. Чтобы «спасти» свои деньги, мужчина по указке мошенников сам взял кредит на 233 тысяч и отправил деньги аферистам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.