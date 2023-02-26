Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 февраля 2023 7:52

В Якутии засняли аномальный снегопад с грозой

Непогода пришла в несколько районов республики
Никита ЖЕГЛОВ

В Якутии очевидцы сняли аномальную погоду – снегопад во время грозы. Непогода обрушилась на Олекминский и Ленский районы. Там началась серьезная буря – порывы ветра достигают 15 м/с.

Жителям Олекминского района даже удалось запечатлеть молнию, которая ударила во время снегопада. По словам жителей, также были слышны раскаты грома.

Вместе с тем, о непогоде жителей предупреждает и госавтоинспекция Кобяйского района. По данным ведомства, движение по автозимнику на Лене может быть затруднено из-за снегопада и сильного ветра с порывами до 23 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.