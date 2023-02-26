В Якутии засняли аномальный снегопад с грозой

В Якутии очевидцы сняли аномальную погоду – снегопад во время грозы. Непогода обрушилась на Олекминский и Ленский районы. Там началась серьезная буря – порывы ветра достигают 15 м/с.

Жителям Олекминского района даже удалось запечатлеть молнию, которая ударила во время снегопада. По словам жителей, также были слышны раскаты грома.

Вместе с тем, о непогоде жителей предупреждает и госавтоинспекция Кобяйского района. По данным ведомства, движение по автозимнику на Лене может быть затруднено из-за снегопада и сильного ветра с порывами до 23 м/с.

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