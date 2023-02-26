В Вилюйском районе Якутии открыли новое здание детсада

Фото: правительство Якутии

В Якутии состоялось открытие нового здания детского сада. Его построили в селе Кюбяинде в Вилюйском районе. Детсад на 50 мест носит название «Тугутчаан».

Общая площадь нового садика превышает тысячу квадратов. Его построили за 141 миллион рублей по программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020 – 2025 годы». В открытии, помимо чиновников, принимал участие герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.

«Очень здорово, что для разностороннего развития воспитанников здесь реализуются дополнительные кружки по робототехнике, моделированию, республиканские проекты «Одаренный ребенок», «Музыка для всех», – подчеркнула министр образования Якутии Ирина Любимова.

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