Глава Якутии Айсен Николаев поздравил якутян с Национальным днем здоровья

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Национальным днем здоровья, который отмечается 26 февраля.

Он подчеркнул, что сохранение здоровья жителей Якутии является приоритетом государственной политики. В республике 2021-2030 годы объявлены Десятилетием здоровья.

«Месяц назад запущен пилотный проект новой модели первичной специализированной медпомощи в Арктической зоне, который возможно масштабировать на всю страну. Этот проект поможет дать населению Арктики специализированную медпомощь круглый год», — рассказал глава.

«Мобильные доктора» работают в арктических улусах Якутии, в составе бригад специалисты высокого класса — кардиологи, пульмонологи, урологи, офтальмологи. Взятых на диспансерный учет врачи будут вести при помощи телемедицинских технологий.

Также вчера в Вилюйске был открыт крупный больничный комплекс. Такие же больницы строятся в поселке Усть-Мая, в селе Чурапча, в селе Хонуу Момского улуса. В селе Ытык-Кюель Таттинского улуса возводится здание поликлиники. Все они будут оснащены современным медицинским оборудованием.

Кроме того, отметил глава, Якутии удалось добиться повышения финансирования здравоохранения республики из федерального бюджета.

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