В Якутске пройдут благотворительные концерты в поддержку участников СВО

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

26 февраля в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в Якутске состоятся два благотворительных концерта «Музыканты Москвы и Якутии — Российской Армии!», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На вырученные средства от акции будут приобретены согласованные с воинскими подразделениями специальные приборы, снаряжения и переданы военнослужащим из Якутии.

В проекте принимают участие музыканты из Москвы и республики. Среди них известный российский джазмен, саксофонист-виртуоз, арт-директор международного джазового фестиваля «Коктебель джаз пати», автор и исполнитель песен Сергей Головня.

Также выступят группа Стаса Лешкевича, эстрадная и джазовая певица, солистка оркестра под управлением А.О. Кролла, участница шоу «Голос-8» на Первом канале, уроженка поселка Нижний Куранах Алданского района Валерия Миронова, эстрадный и джазовый певец, пианист, аранжировщик, руководитель джазовой группы «SunVoice», участник шоу «Голос-7» на Первом канале Сергей Архипов.

Якутию представят государственный вокальный ансамбль «Туймаада», народные артисты республики Екатерина и Алексей Егоровы, Артем Евмененко, Алексей Егоров — Еркен и Андрей Егоров — Харысхан.

В проекте участвует звукорежиссер Геннадий Вдовенко. На протяжении 12 лет он был бессменным звукорежиссером легендарного Иосифа Кобзона.

Первый благотворительный концерт проекта прошел в конце ноября 2022 года в «Москонцерт Холле» с участием ансамбля «Виртуозы Якутии».

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