В Якутии отметят Национальный день здоровья и Десятилетие здоровья в регионе

Фото предоставлены пресс-службой Николаев-центра

28 февраля в Якутии состоится республиканский форум «Здоровье нации – ответственность каждого», посвящённый Национальному дню здоровья и Десятилетию здоровья в Якутии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава республики Айсен Николаев объявил, что до 2030 года в регионе особое внимание будет уделяться сфере здравоохранения в рамках Десятилетия здоровья. Ранее еще в 2000 году первый президент Якутии Михаил Николаев огласил последнее воскресенье февраля Национальным днем здоровья. В 2023 году в эту дату пройдет республиканский форум в селе Октемцы Хангаласского районе, на родине Михаила Николаева.

В рамках форума жители Октемского и Техтюрского наслегов смогут пройти медицинское обследование в выездном Центре здоровья с консультацией кардиолога, офтальмолога, врача-отоларинголога, терапевта, дерматолога. Также можно будет сдать анализы на онкомаркеры, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, пройти дерматоскопию, ультразвуковое обследование и сделать ФЛГ во флюоромобиле.

Для людей пожилого возраста подготовлены уроки по активному долголетию, скандинавской ходьбе, гимнастике и правильному питанию. В школах в эти дни пройдут «Уроки здоровья», викторины и занятия по оказанию первой помощи, осмотры врачей. Для поваров и заведующих производствами питания школ и детсадов состоятся мастер-классы от ведущих шеф-поваров Якутии.

По словам одного из организаторов форума, руководителя библиотеки-архива первого президента Якутии – «Николаев-Центр» Юрия Семенова, планируется разработать новую доктрину ЗОЖ, главным посылом которой станет бережное отношение друг к другу и к собственному здоровью.

– Наша цель – объединить республику общей идеей здорового образа жизни, которая включает в себя духовно-нравственные ценности, созидательный труд, бережное отношение к собственному здоровью, образованность и охрану окружающей среды, как нашего общего дома, – отметил он.

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