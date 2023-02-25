На Кузбассе стартовали II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»

Скриншот с трансляции открытия МСИ "Дети Азии"

25 февраля началась церемония открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в городе Кемерово. Это крупнейшие соревнования, зародившиеся в Якутии, сообщает Минспорт республики.

24 января город Кемерово принял эстафету огня Игр «Дети Азии», зажженный якутским шаманом на Ленских столбах. В специальной лампадке его передавали из Якутска до столицы Кемеровской области, где 25 февраля он засиял в специальной чаше на арене ледового дворца «Кузбасс».

Здесь же прошло грандиозное театрализованное представление на льду с участием прославленных спортсменов, таких как Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Увидеть трансляцию можно по ссылке.

Игры пройдут сразу в четырех городах Кузбасса. В соревнованиях по 10 видам спорта примут участие 12 стран, а также восемь команд из регионов России. Всего более 1000 спортсменов и тренеров.

В 2024 году впервые за 8 лет «Дети Азии» вернутся на родину в Якутск. Напомним, в последний раз столица Якутии принимала масштабные детские состязания Азии в 2016 году, затем в 2018 состоялись первые зимние Игры на Сахалине. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 соревнования пришлось отложить. В 2022 году летняя серия продолжилась во Владивостоке.

Якутск уже начал готовиться к «Детям Азии». К примеру, мэрия объявила конкурс на строительство нового спорткомплекса за 560 миллионов рублей в Сайсарском округе.

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