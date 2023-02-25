В Ленском районе сгорели гараж и 5 машин

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Ночью в субботу, 24 февраля, загорелся частный гараж на улице Новая в поселке Пеледуй Ленского района. Пожар повредил помещение и несколько машин, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

В пожарно-спасательную службу сообщение о возгорании поступило в 22:36. Через 5 минут к месту вызова прибыли пожарные. К их приезду строение было охвачено открытым огнем. Пожар оказался повредил гараж и 5 автомобилей по всей площади 450 кв.м.

Причиной происшествия предположительно стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

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