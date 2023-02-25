Прогноз погоды в Якутске на воскресенье, 26 февраля

Фото: KP.RU

Последнее воскресенье февраля обещает жителям столицы Якутии быть по-весеннему теплым. Лишь к вечеру синоптики прогнозируют ветер до 8 метров в секунду.

– Утром, днём снег, ветер восточный, к концу дня северо-западный 3-8 м/с. Ночью -24-26°, днем -12-14°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 25 февраля в Якутке зафиксирована температура 23 градуса ниже нуля.

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