Якутян предупреждают о метели на западе республики в воскресенье

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 26 февраля, в западных районах Якутии ожидаются сильный ветер и метели, предупреждают синоптики Якутского УГМС.

«Порывистый ветер в Жиганском, Кобяйском, Ленском, Мирнинском, Олекминском районах до 18-23 м/с, в Оленекском, Нюрбинском, Сунтарском, Вилюйском, Верхневилюйском до 15-20 м/с, метели», — говорится в прогнозе на завтра.

В Ленском, Жиганском и Кобяйском районах — снег, местами сильный.

Температура на юго-западе республики при этом днем достигнет 0 градусов.

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