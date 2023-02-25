В Вилюйске Якутии открыли новую больницу

Фото: АГиП Якутии

В субботу, 25 февраля, в Вилюйске ввели в работу первую очередь больничного комплекса — общий блок и хирургическое отделение, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«Сегодня состоялось долгожданное событие для жителей не только Вилюйского улуса, но и для всего здравоохранения республики», — поздравил вилюйчан глава республики Айсен Николаев.

Предложение построить в Вилюйске новую больницу внесли еще 1989 году. Строить ее начали в 2014-м. А весь комплекс заработает, по плану, в 2025 году, когда введут вторую очередь.

Фото: АГиП Якутии

В новом здании первой очереди больницы расположится отделение хирургии с оперблоком на 1200 кв.м. В корпусе также предусмотрено приемное отделение, рентген-кабинет, палаты изолятора, лаборатория, пищеблок и др. С вводом объекта спектр хирургических операций будет расширен. Планируют проводить операции по эндопротезированию. Также увеличится объем лапароскопических операций, прежде всего в гинекологии.

Минздрав республики организовало целевое обучение специалистов по программам специалитета, ординатуры и среднего профессионального образования для работы в новой больнице. Также привлекают врачей и средний медперсонал из числа выпускников.

Фото: АГиП Якутии

Строительство больничного комплекса по нацпроекту «Здравоохранение» будет продолжено в 2023-2025 годы. На сегодня заключен госконтракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, инженерных изысканий, оснащению оборудованием и строительству объекта. В рамках второй очереди комплекса построят блок для отделения терапии, родильного, первичного сосудистого, инфекционного отделений, реабилитации.

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