В Мегино-Кангаласском районе Якутии насмерть сбили пьяного пешехода

Фото: ГИБДД по Якутии

Вечером в пятницу, 24 февраля, в Мегино-Кангаласском районе произошел смертельный наезд на пешехода, предположительно находившегося в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД по Якутии.

Около 19:45 дежурный отдела МВД по району получил страшное сообщение по телефону, что на дороге «Колыма» у выезда из поселка Нижний Бестях лежит человек.

Было установлено, что на 25-м километре автодороги водитель Toyota Prius Hybrid наехал на пешехода. По словам водителя 1967 г.р., мужчина выбежал совершенно неожиданно и он не успел затормозить. Пешеход был в темной одежде. Наезд произошел на неосвещенном участке дороги.

От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Предположительно, погибший был в состоянии опьянения.

Стаж вождения водителя — более 20 лет. За последний год к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался четыре раза. В момент ДТП был трезв, пристегнут ремнем безопасности, не пострадал.

Отмечается, что местом происшествия является прямой участок дороги, ширина проезжей части — семь метров, недостатков транспортно-эксплуатационного состояния проезжей части не выявлено.

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