В Якутии за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 25 февраля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 23 заболевших COVID-19. В Томпонском районе — семь, в Мирнинском — пять, в Алданском — четыре, в Нерюнгринском, Среднеколымском — по три, в Кобяйском, Намском — по два, в Амгинском — один.

За сутки лаборатории республики провели 208 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 763 146 тестов.

В больницы госпитализированы три человека с ковидом, выздоровели 15.

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