В пригороде Якутска при пожаре в частном доме пострадал пожилой мужчина

Фото: из архива МЧС Якутии

Вечером в пятницу, 24 февраля, в Жатае при пожаре в частном доме пострадал мужчина 1960 г.р., сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Сообщение о возгорании на улице Утренней поступило в дежурную часть в 20:58. Пожарные прибыли через восемь минут. К тому моменту строение горело открытым огнем.

Поврежден частный дом с пристроем по всей площади 52 кв.м. Стоящие рядом три частных дома спасены.

Предположительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию привлекались 14 человек личного состава и три единицы техники.

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