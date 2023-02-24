Якутский главврач рассказал о работе в госпитале Минобороны

Фото: правительство Якутии

Главврач Якутской городской больницы №3 Светлана Давыдова рассказала о работе республиканских врачей в госпитале Минобороны в Ростове-на-Дону. Давыдова возглавляет бригаду якутских медиков, которые выхаживают раненых солдат, прибывающих из зоны СВО. По словам врача, якутяне проработают в госпитале до конца февраля.

«Проведена большая работа, каждый доктор делает по две операции в день. В отделении реанимации самая сложная работа, ежедневно на койках находятся до десяти раненых. Военный госпиталь – это место, куда доставляют раненых со всех участков военных действий, далее пациентов распределяют по направлениям», – рассказала Давыдова.

По ее словам, из-за зимнего периода участились случаи не только ранений, но и простых заболеваний среди солдат, также обостряются хронические болезни.

Отметим, что якутская бригада работает в составе шести врачей: хирурга, анестезиолога-реаниматолога, судмедэксперта, врача-психиатра, медбрата и руководителя бригады.

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