Глава Кобяйского района Якутии навестил солдат в зоне СВО

Фото: соцсети Ивана Левина

Глава Кобяйского района Якутии Иван Левин побывал в Луганской народной республике. Чиновник съездил в зону СВО на встречу с мобилизованными бойцами из Якутии. Так Левин решил поддержать земляков, а заодно доставить гуманитарный груз.

«В данное время нахожусь на территории Луганской народной республики. Встретился и поздравил своих земляков с праздником, доставил им гуманитарную помощь и деликатесы от родной земли. Нашим ребятам в зоне специальной военной операции нужна любая поддержка. В такое время важно объединиться и быть сплоченными, помогать друг другу» — сообщил чиновник.

Отметим, что в середине февраля якутян в зоне СВО навестил также мэр Якутска Евгений Григорьев. Он передал военным посылки, снаряжение и пять автомобилей.

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