Участникам СВО из Якутии вручили праздничные наборы в честь 23 февраля

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В госпиталях Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Оренбурга и Краснодара якутских военнослужащих поздравили с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба правительства республики.

Постпредство Якутии в Москве, Единый координационный центр по решению задач в рамках СВО и общественная организация «Саха-волонтер» подготовили для земляков подарки: продуктовые наборы с горячими блюдами из оленины из Якутии, кружку и термос, а также подарочную книгу якутского автора Людмилы Ноговицыной «Сила духа» о людях, которые несмотря на любые сложности достигают успеха. Также слова поддержки выразили школьники республики, их письма вложили в каждый подарок.

– В этот знаменательный день примите пожелания скорейшего выздоровления, новых успехов и побед, надежного тыла и поддержки! Помните, что вместе мы преодолеем любые трудности и подарим родной республике и всей России надежное будущее! – поздравил постоянный представитель Якутии при президенте России, руководитель Единого координационного центра Андрей Федотов.

Бойцы из республики поблагодарили за поздравления и заботу.

Единый координационный центр поздравил и врачей военных госпиталей, в которых проходят лечение якутяне.

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