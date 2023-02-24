Пострадавшему в ДТП в Якутске пешеходу диагностировали перелом ребра

Фото: группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Вечером 22 февраля в дежурную группу поступило сообщение о наезде на пешехода на перекрестке улиц Ойунского и Петровского, сообщает группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

62-летний мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбила «Тойота Ленд Крузер Прадо». Бригада скорой помощи увезла пострадавшего в больницу, где ему диагностировали перелом ребра и ушиб левой руки.

За рулем джипа был 36-летний водитель с 20-летним стажем вождения. Согласно акту медицинского обследования, алкоголя в его крови не обнаружено.

По факту ДТП проводится проверка.

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