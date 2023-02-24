В Якутске таксист наехал на своего пассажира

Фото: группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское»

В столице Якутии 22 февраля по улице Пионерская автомобиль «Тойота Аллион» сбил женщину, информирует группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Наезд произошел возле дома № 12/1. Карета скорой помощи увезла пострадавшую в травмпункт.

Она рассказала, что заказала такси через приложение Indrive. На вызов приехала «Тойота Аллион», которая привезла ее на нужный адрес. Женщина вышла из машины и направилась в сторону дома, в этот момент водитель включил задний ход и совершил наезд на нее.

За рулем автомобиля был 55-летний мужчина с 17-летним стажем вождения. В момент ДТП был трезв.

По факту наезда проводится проверка.

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