В Якутии выявлено 52 случая COVID-19

За сутки от коронавируса выздоровели 11 жителей Якутии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Якутии на 24 февраля зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о случаях.

За последние сутки в Якутске обнаружено 24 случая, в Мирнинском, Алданском, Ленском, Томпонском, Абыйском, Хангаласском, Среднеколымском, Кобяйском, Олекминском районах – от 1 до 6 случаев.

Лаборатории республики провели 1 601 исследование на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 762 938 тестов. Госпитализировано 3 человека, выздоровело 11 человек.

Первым компонентом привиты 717 917 человек, или 100% взрослого населения региона. Ревакцинацию прошли 195 778 человек, или 76,9% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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