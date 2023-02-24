Украли «Наташу» в Жатае и нашли в Нижнем Бестяхе

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В отделение полиции обратился житель Жатая, заявив, что у дома по улице Северная был украден портативный гараж. Ущерб он оценил в 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых благодаря помощи оперативников Мегино-Кангаласского района. Как выяснилось, 33-летний и ранее судимый 37-летний мужчины ночью подъехали к дому по улице Северная и стащили «Наташу» с припаркованного во дворе автомобиля. Через несколько дней они покинули Жатай и были замечены в посёлке Нижний Бестях, где их задержали полицейские.

Со слов подозреваемых, они похитили гараж-одеяло для личного пользования. Похищенное уже изъято и возвращено владельцу. Заведено уголовное дело по ч.2 ст.158 «Кража» УК РФ.

Чтобы не стать жертвой похитителей, МВД советует пометить свои авточехлы несмываемой краской, к примеру, написав государственный номер автомобиля, также можно вшить в ткань свои визитные карточки и другие предметы, которые помогли бы идентифицировать ваше имущество. Кроме того, можно наехать передними колесами на портативный гараж, и только после этого укрыть машину одеялом.

Рекомендуется оставлять транспорт в зоне видимости камер наружного видеонаблюдения,и не приобретайте портативные гаражи с рук, чтобы лишить преступников рынка сбыта.

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