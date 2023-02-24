В Якутске преподаватель перевел мошенникам 1,2 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

48-летнему педагогу позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они заверили, что аферисты оформили на него кредит, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Мужчину убедили, что уже стал жертвой мошенников, и чтобы выпутаться из преступной схемы ему необходимо взять «встречный кредит», и все деньги перевести на «безопасные счета».

Поддавшись уговорам преподаватель оформил займ в мобильном приложении банка на сумму 995 тысяч рублей, и вместе с личными сбережениями в размере 275 тысяч рублей отправил на продиктованные счета. Только на следующий день потерпевший осознал, что общался с мошенниками.

– Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудниками банка, необходимо положить трубку и самостоятельно перезвонить в финансовое учреждение, либо по номеру 102 или 112, – предупреждают в полиции Якутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эпидемия мошенничества. Как и почему жители Якутии каждый день теряют миллионы рублей

Как защититься от звонков из банков и не потерять деньги, разместив объявление в интернете (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.