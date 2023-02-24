Сардана Авксентьева ответила на вопрос о выборах главы Якутии

Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Депутат Государственной думы Сардана Авксентьева рассказала, что возглавит партийный список кандидатов от «Новых людей» на выборах депутатов в якутский парламент в сентябре 2023 года, сообщает ТАСС.

Она отметила, что ее партия примет участие в выборах депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн), в Якутскую городскую думу и в других районах Якутии.

– Я намерена возглавить партийный список кандидатов от партии «Новые люди» [на выборах в Государственное собрание Якутии], и мы рассчитываем на поддержку жителей Якутии, – сказала Авксентьева.

По ее словам в партии, пока не принято решение о кандидатуре на выборы главы Якутии, которые также пройдут в 2023 году.

В 2018 году Сардана Авксентьева победила на выборах главы города Якутска и стала первой женщиной-мэром столицы республики. В январе 2021 года она объявила о досрочном уходе по состоянию здоровья. В том же году стала депутатом Госдумы от партии «Новые люди». Сейчас она является заместителем руководителя фракции этой партии в российском парламенте.

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