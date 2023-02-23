В Якутске презентовали проект мемориала, посвященного присвоению столице звания «Город трудовой доблести»

Фото: Андрей Сорокин / АГиП Якутии

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Якутске прошла торжественная презентация проекта мемориального комплекса, посвященного присвоению столице республики звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В мероприятии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, депутат Госдумы Сардана Авксентьева, глава Якутска Евгений Григорьев, общественность, жители города.

Фото: Андрей Сорокин / АГиП Якутии

Айсен Николаев поблагодарил горожан за поддержку патриотической идеи и отметил, что ходатайствовал о присвоении городу почетного звания перед президентом России. Владимир Путин высоко оценил вклад столицы республики и всей Якутии в дело победы в Великой Отечественной войне и поддержал инициативу якутян. Так, в год столетия республики и юбилея столицы региона Якутск получил звание «Город трудовой доблести».

Стела расположится в парке Победы в Гагаринском округе. Входная группа будет выполнена из гранита и бронзы.

По словам победителя творческого конкурса Российского военно-исторического общества на лучшее архитектурно-художественное решение стелы «Город трудовой доблести» скульптора Дениса Стритовича, разработанный эскиз подчинен существующей концепции парка. Основная задача — запечатлеть исторические кадры, фотографии военных лет и образ эпохи.

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