В Момском районе Якутии завершился отчет правительства

Фото: АГиП Якутии

С 20 по 22 февраля в Момском районе прошел отчет правительства республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Члены кабинета министров, руководители ведомств, предприятий и учреждений, разделившись на две группы, посетили все населенные пункты. Первую группу возглавил первый зампред правительства Дмитрий Садовников, вторую — замминистра труда и социального развития республики Альбина Трубина, курирующая район.

В каждом селе провели личные приемы граждан. Многие жители спрашивали об обеспечении связью. Согласно плану, по проекту «Синергия Арктики» оптоволокно должно прийти в район до 2025 года.

Также якутян волнуют вопросы здравоохранения. О строительстве нового больничного комплекса в районном центре селе Хонуу можно почитать здесь.

Кроме того, местные жители просят увеличить количество рейсов авиакомпании «Полярные авиалинии», которая осуществляет пассажирские и грузовые перевозки. Также стоят вопросы продовольственного обеспечения, открытия ветеринарной службы и др.

По словам Дмитрия Садовникова, все вопросы и предложения, включенные в протокол, будут мониториться раз в квартал, а их исполнение будет периодически контролироваться.

Отмечается, что отчет правительства прошел в очном режиме впервые в постпандемийное время.

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