Крупнейший в арктической зоне Якутии больничный комплекс введут в конце 2023 года

Фото: АГиП Якутии

В селе Хонуу Момского района в конце текущего года введут в эксплуатацию крупнейший в арктической зоне Якутии больничный комплекс, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На данный момент готовность объекта составляет 40%. Закупают и доставляют автозимником отделочные материалы и оборудование.

Здание трехэтажное, состоит из двух блоков. В первом блоке разместятся взрослая и детская поликлиника на 104 посещения в смену. Будут принимать терапевт, педиатр, офтальмолог, психиатр, нарколог, невролог, хирург, дерматовенеролог, стоматолог. Также предусмотрены прививочная, процедурная, палата дневного пребывания, кабинеты физиотерапии, фтизиатрии, приема анализов, отделение диагностики с УЗИ, ФГДС, ФЛГ и рентгендиагностикой, отделение скорой помощи, родильный блок на 10 коек, операционный блок, комната матери и ребенка, клинико-диагностическая лаборатория и др.

Второй блок состоит из теплого гаража, пищеблока, прачечной и других хозяйственных помещений.

Объект строится по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». На это до 2024 года выделяется 1,1 миллиарда рублей, в том числе 917 миллионов — из федерального бюджета, 190 миллионов — из республиканского.

Отмечается, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения началось строительство крупных медицинских учреждений сразу в пяти районах Якутии — кроме Хонуу, это город Вилюйск, поселок Усть-Мая, села Чурапча и Ытык-Кюель.

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