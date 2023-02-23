Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 24 февраля

Фото: KP.RU

Днем 24 февраля в Якутске температура воздуха составит до -22 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночью -30-32°, днем -22-24°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в полдень в столице республики зафиксировали -26 градусов, восточный ветер 1 м/с.

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