В Якутии с 23 февраля поздравили участников СВО, находящихся на лечении в медучреждениях

Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

Власти Якутии поздравили бойцов — участников специальной военной операции, находящихся на лечении и реабилитации в медицинских учреждениях Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Чиновники посетили участников СВО, проходящих лечение в Республиканской больнице №2-ЦЭМП и Республиканской больнице №1-НЦМ. Также поздравили всех тех, кто находится в Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов, научно-практическом центре «Фтизиатрия», Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины.

«Сегодня поздравили с праздником участников специальной военной операции, получающих лечение в травматологическом отделении Республиканской больницы № 2, поблагодарили за проявленные в бою мужество и отвагу. Настроение у парней хорошее, оба идут на поправку», — рассказал первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Министр здравоохранения Якутии добавила, что в Якутии налажена вся система оказания медицинской помощи бойцам, вернувшимся из зоны СВО. Ведется постоянная работа по их госпитализации, реабилитации и санаторно-курортному лечению.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.