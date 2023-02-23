В Якутске мужчину осудили на пять лет лишения свободы за кражу велосипедов, телефона и болгарки

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

47-летний житель Якутска признан виновным в совершении девяти краж с причинением значительного ущерба и незаконным проникновением, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В апреле и мае прошлого года пьяный мужчина совершил у домов серию краж велосипедов, пристегнутых противоугонными замками.

В мае прошлого года, также будучи пьяным, он украл из Дома-музея истории и склада мебельного магазина сотовый телефон и болгарку.

Общая сумма причинённого ущерба составила более 150 тысяч рублей.

Все эти преступления были совершены в период условно-досрочного освобождения мужчины. Приняв это во внимание, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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