В Якутске проходит чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу

Фото: «Спорт Якутии»

22 февраля в Якутске во дворце спорта «50 лет Победы» состоялось открытие чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу, сообщает «Спорт Якутии».

На соревнования приехали спортсмены из 7 регионов: Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей, а также республики Бурятия. На ринг выйдут всего около 300 участников.

Соревнования традиционно проводятся в память первого чемпиона мира из СССР по кикбоксингу, легендарного якутского бойца Александра Иванова. Честь сборной хозяев турнира будут защищать 96 спортсменов.

В их числе лидеры сборной России — двукратный чемпион России, капитан сборной страны в разделе «лоу-кик» Михаил Иванов, трехкратный чемпион России, чемпион Европы Вадим Колтовской, чемпион России и Европы Айаал Местников, чемпион России Тимофей Сивцев.

Все финалисты чемпионата заслужат право выступить на чемпионате России, который пройдет в ноябре в Перми. Также в планах сборной Якутии участие в Кубке России. Соревнования состоятся в апреле в Казани.

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