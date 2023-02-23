В Якутии более 300 многодетных семей республики предпочли деньги вместо участка

Фото: ЦУР Якутии

В Якутии уже поступило порядка более 300 заявлений от семей на предоставление единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий в размере 200 тысяч рублей, сообщает ЦУР Якутии.

Напомним, с этого года многодетным семьям, стоящим на очереди на бесплатный земельный участок, при этом не планирующим его осваивать, предоставляется возможность воспользоваться единовременной денежной выплатой взамен участка.

По выбору семьи эти средства в размере 200 тысяч рублей можно использовать на улучшение жилищных условий, подключение жилых домов к источникам теплоснабжения или приобретение по договору купли-продажи земельного участка для строительства индивидуального жилого дома. При этом земельный участок может быть куплен по усмотрению семьи в пределах Российской Федерации.

После получения выплаты семьи исключаются из очереди на предоставление бесплатного земельного участка, также не допускается повторная постановка на учет.

Чтобы получить такую выплату, многодетные граждане могут подать заявление в Управление социальной защиты населения по месту проживания, через портал www.e-yakutia.ru, а также через отделения МФЦ и посредством почтовой связи.

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