В Якутии перед паводком планируют ослабить лед на 70 участках

Фото: правительство Якутии

В Якутии планируют ослабить лед более чем на 70 опасных участках рек. В этих местах во время весеннего паводка существует повышенная опасность появления заторов.

«По информации Якутского управления гидрометслужбы, по результатам измерений на 20 февраля толщина льда на реке Лене наблюдается в пределах 60-140 см, на Алдане, Амге и Вилюе от 50 до 110 см, на реках северо-востока республики в пределах 90-155 см», – сообщили в региональном правительстве.

Основное количество заторов будет устраняться на Лене и Колыме, также работы пройдут на Алдане, Амге, Нюе и Токко. Для ослабления льда участки будут посыпать углем, песком и песчано-гравийной смесью, имеющими наибольший коэффициент поглощения солнечного света.

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