В Якутии поймали мужчину, который зарезал собственную сестру

Фото: СК Якутии

В Якутии правоохранители задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве. Жертвой оказалась родная сестра задержанного – по словам следователей, он зарезал ее в пылу ссоры.

Преступление произошло еще 11 февраля в Ленске. 51-летний мужчина распивал спиртное в своей квартире с 65-летней сестрой. На почве выпитого у них начался конфликт, мужчина схватил кухонный нож и несколько раз нанес им удары сестре.

Женщина от полученных ран скончалась на месте, а ее брат решил податься в бега. Скрываться удалось недолго – полиция нашла и задержала мужчину, позже он был помещен под стражу. Сейчас следователи собирают улики, заведено уголовное дело об убийстве.

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