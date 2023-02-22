Прогноз погоды в Якутске на четверг, 23 февраля

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 23 февраля в столице республики температура воздуха составит минус 19-21 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночью -28-30°, днем -19-21°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 23 градуса, ветер 1 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.