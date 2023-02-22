В Якутии дополнили меры поддержки участников СВО

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

В Якутии расширены меры поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

теперь специальную социальную повышенную стипендию смогут получать и сами военнослужащие — участники СВО, уволенные в запас из военной службы и обучающиеся в средних профессиональных и высших образовательных организациях. Ранее эта мера распространялась на детей военнослужащих.

«Также демобилизованные граждане, выполнявшие боевые задачи в рамках специальной военной операции, получили право в приоритетном порядке заключать договоры целевого обучения», — добавила в ходе брифинга заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Республика продолжает оказывать помощь семьям военнослужащих через группы помощи в Telegram, созданные в каждом районе и в каждом округе города Якутска по инициативе Айсена Николаева. Через группы помощи уже поступило более одной тысячи обращений.

«По всем вопросам необходимо обращаться в группы помощи, которые возглавляют заместители глав районов по социальным вопросам. Также все обращения принимаются по номеру „горячей линии“ 122», — сказала Ольга Балабкина.

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