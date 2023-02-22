За прошедшую неделю почти на 50% превышен порог заболеваемости ОРВИ среди подростков

В Якутии наблюдается незначительный подъем заболеваемости гриппом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного мониторинга в Якутии повысился уровень заболеваемости ОРВИ на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

В регионе зарегистрировано 8810 случаев ОРВИ. Превышение эпидемических порогов заболеваемости составляет 7,6%. Среди новорожденных и малышей до 2 лет этот показатель увеличился на 1,6%, среди детей 3-6 лет – на 12,4%, среди подростков 15 лет – на 49%.

В Якутии преимущественно циркулируют вирусы гриппа В. Также в лабораториях выявлены положительные анализы на вирусы парагриппа, РС-вирусы, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы.

Ради профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19 рекомендуется сократить время пребывания в местах массового скопления людей, прикрываться одноразовыми салфетками при чихании и кашле. Кроме того, в РПН советуют носить медмаски в закрытых помещениях, в том числе в торговых центрах, банках, автобусах, такси и т.д. В случае появления признаков ОРВИ настоятельно не рекомендуется заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Руководителей точек торговли, общественного питания и других предприятий призвали обеззараживать воздух с помощью бактерицидных ламп и рециркуляторов, а также усилить дезинфекционный режим (влажная уборка с применением дез.средств). Сотрудникам советуют продолжать носить маски и обеспечивать обработку рук антисептиками.

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