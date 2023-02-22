Якутская компания «Хоту тент» расширит линейку продукции для военнослужащих

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Премьер-министр республики Андрей Тарасенко посетил цех резидента Технопарка «Якутия» «Хоту тент». Ему представили новые разработки и планы по развитию, сообщает пресс-служба правительства региона.

Компания выпускает продукцию, которую используют якутские военнослужащие в боевых условиях. Среди этих наименований укрывные материалы, палатки, пальто-спальники, защитные костюмы, пологи. Отмечается, что их производство выходит существенно дешевле аналогов.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

По словам руководителя военного направления «Хоту-Тент» Дуолана Андреева, их изделия отличаются компактностью, быстротой сборки и влагонепроницаемостью в работе. Компания сама разработала материалы с теплоизолирующими свойствами.

«Хоту тент» успела увеличить линейку снаряжения военнослужащих в планах расширение цехов. Андрей Тарасенко распорядился выделить на эти цели производственные площади в профильных предприятиях, а также рассмотреть возможность привлечения дополнительной рабочей силы для пошива одежды и другого снаряжения.

Справка КП:

«Хоту тент» – предприятие, изготавливающее охотничьи палатки и портативные гаражи. С 2022 года компания сотрудничает с Министерством обороны России. Якутская компания и военный инновационный технополис «Эра» при Минобороны заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития перспективных разработок военного и двойного назначения.

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