Якутский бизонарий готов принять туристов с 23 февраля

Фото: https://t.me/oopt_ykt

В питомнике лесных бизонов «Усть-Буотама» стартует зимний туристический сезон, сообщает Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии.

Как и всегда, гостей бизонария ждут знакомство с местными обитателями, а также ледяная горка, снежные скульптуры, катание на буране и горячий чай со сладостями в теплом балагане.

Фото: https://t.me/oopt_ykt

Режим работы с пятницы по воскресенье, экскурсии начинаются с 11 часов утра. Добраться до питомника можно через село Качикатцы на проходимых машинах. Напоминаем, что здесь в аренду сдается теплый дом для отдыха. Оплата производится на месте наличными, либо через мобильный банк.

По правилам бизонария, посетителям необходимо мусор вывозить с собой, держать детей за руку, к животным и ограждениям не приближаться.

По вопросам оплаты, аренды гостевого дома и посещения бизонария можно обратиться по номеру: +79141110234.

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