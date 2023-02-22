В Якутске сотрудницы ГИБДД поздравили водителей-мужчин с наступающим Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В преддверии 23 февраля сотрудницы ГИБДД совместно с представителями радио «Дача 88.3 FM» и ГТРК «Россия 24» провели традиционную акцию «Разрешите Вас поздравить!», сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Они останавливали на дороге водителей-мужчин и поздравляли их с наступающим праздником — Днем защитника Отечества.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

«Поздравления и приятный сюрприз в виде небольшого набора необходимых любому автомобилисту мелочей поднимали настроение водителям», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Кроме того, сотрудники дорожной полиции в очередной раз напомнили жителям и гостям столицы о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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