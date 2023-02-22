В пожаре в доме на улице Орджоникидзе в Якутске никто не пострадал

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Площадь пожара, произошедшего 22 февраля в Якутске в доме №49 на улице Орджоникидзе, составила 60 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в квартире на втором этаже дома.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Пожарные и спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе 8 детей.

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